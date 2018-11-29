29 Kasım 2018, 17:21
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Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Özge Borak İtirafı: Aşık Oldum

Ata Demirer Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu. Demirer, yıllar sonra eski eşi Özge Borak ile ilgili samimi bir itirafta bulunarak, "Özge'ye aşık oldum. Çok da güzel yıllardı. Ama dün dündür, bugün bugündür. Yapacak bir şey yok." dedi.

Ata Demirer, 2012 yılında 'Eyvah Eyvah' serisindeki rol arkadaşı Özge Borak ile nikah masasına oturmuş, çift 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

"ÖZGE'YE AŞIK OLDUM"

'Hedefim Sensin' filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ata Demirer Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu. Demirer, yıllar sonra eski eşiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Ata Demirer konuyla ilgili, "Müjgan gibi birine aşık olma arzunuz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Müjgan karakterine ben aşık değildim. Hüseyin Badem aşıktı. Soru yanlış. ÖSS'de karşıma çıksa mahkemeye veririm. Müjgan karakterine Hüseyin Badem olsaydım aşık olurdum. Ata Demirer olarak, oynayan oyuncuya Özge'ye aşık oldum. Çok da güzel yıllardı… Ama dün dündür, bugün bugün-dür… Yapacak bir şey yok. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım?" ifadelerini kullandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:21



YORUMLAR (10)
ALİ: Tek neden kadinin istedigini verememek !!! Yoksa neden gitsin !!? Bide kadina sormak lazim ))))
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GEZEGEN: Ben olsam ben de asik olurdum. . . . . Özge Borak ini bir dedigini iki etmezdim. . . . . . Istedigini yerine getirirdim. . . . . . . Böyle Bayana her istedigini gözlerinden okurdum. . . . . Cok hos bi bayan. . . . . .
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ATA SANA BİR SÖZÜM VAR: Bu aşk fazla sana - şebnemden gelsin. Ağır geldi olmadı.
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GFF: Kuzular minnoşlar
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DENİZ: Çok hoş bir bayan
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