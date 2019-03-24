Ata Demirer'in Taytlı Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü komedyen Ata Demirer, ayrılığın ardından kendisini spora verdi. Demirer, spor öncesi aynadan çekildiği bir pozu, sosyal medyadan paylaşarak bazı Instagram kullanıcılarına göndermede bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SELFİE

Aslı Turanlı ile olan ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Instagram kullanıcılarına göndermede bulundu. Ayrılık sonrası kendisiyle daha fazla ilgilenmeye başlayan ve spora ağırlık veren Ata Demirer, koşuya çıkmadan önce çektiği selfie ile dikkatleri üzerine çekti.

"AYNADAN STORY ATAN FENOMEN"

Sosyal medya hesabı olan bazı yaşam koçlarını tiye alan Demirer, odasından paylaştığı selfiede şu ifadelere yer verdi: "Aynadan story atan fenomen yaşam koçu pozunu da verdik ya… Çok şükür! Şimdi Bebek sahili düşünsün."