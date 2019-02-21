46 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1 aydır 26 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

ATA VE ASLI AŞKI BİTTİ

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikiliden dün kötü haber geldi. Ata Demirer ile Aslı Turanlı Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. İkili bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi.

Ata Demirer ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi Aslı Turanlı Ayrıldı">

YAŞ FARKINI TİYE ALMIŞLARDI

İkili aralarındaki yaş farkını çektikleri eğlenceli bir video ile tiye almıştı. Videoyu Aslı Turanlı Instagram hesabından "Yıllar nasıl da geçiyor?" notuyla paylaştı.

Ata Demirer ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi Aslı Turanlı Ayrıldı">

"ATA BENİ DİNLEYEN VE ANLAYAN BİRİ"

Ata Demirer'le olan ilişkisi hakkında konuşan Aslıhan Turanlı,"Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Çok fazla ortak noktamız var. Tiyatroyu, müziği, en çok da gülmeyi seviyoruz.Ata beni dinleyen, anlayan, bana öncelik veren biri. Dejenerasyondan uzak. Bana eski usul çıkma teklif etti. Güzel bir birlikteliğe başladık. Çok mutluyuz." demişti.