21 Şubat 2019, 08:24
»»

Ata Demirer ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi Aslı Turanlı Ayrıldı

Aralarında 26 yaş farkı olduğu için eleştirilen Ata Demirer ve sevgilisi Aslı Turanlı ayrıldı. İkili sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipten çıktı.

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1 aydır 26 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

ATA VE ASLI AŞKI BİTTİ

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikiliden dün kötü haber geldi. Ata Demirer ile Aslı Turanlı Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. İkili bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi.

Ata Demirer ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi Aslı Turanlı Ayrıldı">

YAŞ FARKINI TİYE ALMIŞLARDI

İkili aralarındaki yaş farkını çektikleri eğlenceli bir video ile tiye almıştı. Videoyu Aslı Turanlı Instagram hesabından "Yıllar nasıl da geçiyor?" notuyla paylaştı.

Ata Demirer ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi Aslı Turanlı Ayrıldı">

"ATA BENİ DİNLEYEN VE ANLAYAN BİRİ"

Ata Demirer'le olan ilişkisi hakkında konuşan Aslıhan Turanlı,"Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Çok fazla ortak noktamız var. Tiyatroyu, müziği, en çok da gülmeyi seviyoruz.Ata beni dinleyen, anlayan, bana öncelik veren biri. Dejenerasyondan uzak. Bana eski usul çıkma teklif etti. Güzel bir birlikteliğe başladık. Çok mutluyuz." demişti.

Instagram,Ata Demirer


YORUMLAR (16)
MUSTAFA KOÇBAY: Biri on bir , diğeri elli üç yaşındakini makul görüyorsunuz , buradaki yaş farkı mı gözünüze büyüdü . . . Efendim ! Anlamadınız mı ? Anladınız, anladınıııız . Hemde bal gibi anladınız. . . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
LEVENTK: zaten olacak işmiydi, davul bile dengi dengine,
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
UMUT: Ata demirer kızın olur gider yaşlıya Hey kız sen para için kendini satma ALLAHIN laneti senin gibilerle beraber
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
DELİ: O kadar çok ki çocuğu yaşındaki çocuklarla birlikte olanlar..Mahallenizde 50 lilere gelmiş bir kadın 20 li bir gençle olsa mahalleki topa tutat ama bunu 50 lilik dede yapsa hoşlarına gider genç sevgili ayarlamış diye..Hem kadına hem de erkeğe yaşına uygun insan yakışır..
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
SARI HOCA : İlk duyduğumda "acaba kaç ay sürer" demiştim .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın