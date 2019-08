Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördü

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöre kadınları, Karakılçık buğdayı ile yapılan Ata ekmeği ve keçi tulumunda sabırla bekletilerek hazırlanan Armola peynirini beğeniye sundu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'süt ürünleri' üzerine yüksek lisans yapan Armola peyniri üreticilerinden Melisa Ovalı, "Maliyeti çok yüksek, eziyeti çok fazla ama çok lezzetli bir peynir" dedi. İzmir 'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde, Karakılçık buğdayı ile yapılan Ata ekmeği ve keçi tulumunda sabırla bekletilerek hazırlanan meşhur Armola peyniri tanıtıldı. Köy değirmenlerinde öğütülerek çoğaltılan ve kadınlar tarafından taş fırınlarda yapılan özel ekmek, normal zamanda köyde sabahın erken saatlerinde tüketiliyor. Köylüler fiyatı 10-13 TL arasında değişen ve bir kilo 600 gram ağırlığında üretilen ekmeğin yapımını katılımcılara kara fırın başında göstererek, anlattı.'GENETİĞİYLE OYNANMAMIŞ ESKİ BUĞDAYDAN ÜRETİLİYOR'Seferihisar'a özgü Ata ekmeğinin üreticilerinden Asiye Özlem, "Ata ekmeğini genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımızla hazırlıyoruz. Ekmeğimiz tamamen doğal ve 1 kilo 600 gram ağırlığında hazırlanıyor. Dolapta bir ay bile dursa asla bozulmuyor, çıkarılıp yenilebiliyor. Benim çocukluğumda da Karakılçık buğdayını dikerdik tükenmeye yüz tutmuştu ama belediye bunu çoğalttı. Bize un olarak veriyor, biz de her hafta köy pazarlarında ürettiğimiz ekmeği satıyoruz. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Ekmekler sabahtan tükeniyor. Yapımı zor olduğu için diğer bölgelere gönderemiyoruz küçük taş fırınlarında ancak köy pazarımıza kadar yetiştirebiliyoruz. Biz ekmeği 10 TL'ye satıyoruz ve bunu alanlar 10 TL'ye bir hafta boyunca ekmek yiyor" dedi.YÜKSEK LİSANSLI PEYNİR ÜRETİCİSİÖte yandan festivalde Seferihisar'ın meşhur lezzeti Armola peyniri de vatandaşın beğenisine sunuldu. İki yaşındaki keçi derisinde sabırla bekletilerek sütle hazırlanan Armola peynirini tatmak için Seferihisar'a gelen ziyaretçiler, ekmeğin üzerine sürülerek ve zeytinyağı dökülerek yenilen peyniri beğenerek satın aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Süt ürünleri' üzerine yüksek lisans yapan Armola peyniri üreticilerden 28 yaşındaki Melisa Ovalı, peynirdeki emeği şöyle anlattı:"Deri hayvandan çıkarıldıktan sonra tuzlanarak kurutuluyor daha sonra suyla ıslatıp tekrar yumuşatılıyor. Derideki yünler kırpıldıktan sonra hayvanın postu kol ve bacakları bağlanıyor. Kıl tarafı dışta et tarafı içte kalacak şekilde tulum oluşturulduktan sonra, içerisine çeşitli peynirlerin artıkları doldurarak sütle tamamlanır. Peynir zamanla tulumdan süzülür ve olgunlaşır. Süt süzüldükçe peynir sertleşir ve yukardan süt eklenir, bu şekilde 1 aylık bir olgunlaşma süreci geçirilir. Bir ay sonra yenilecek kadar peynir çıkarılır ve süt dökülmeye devam edilir. Bu şekilde uzun süre saklanabilir. Derinin hazırlanması ve bakımı oldukça zor. Deri ıslak ve mikrobiyel aktiviteye açık aynı zamanda delinebiliyor. İçinde peyniri muhafaza etmek çok güç. Bu yüzden bu peynirin yapımı büyük emek istiyor. Maliyeti çok yüksek, eziyeti çok fazla ama çok lezzetli bir peynir. Seferihisar ve Seferihisar'ın köylerine özgü olan peynir, atalarımızdan bize miras olarak kaldı. Armola peyniri tulumda olduğu ve çok az çıktığı için pek fazla satışı yok. Eskiden herkesin avlusunda bir tulum bulunurmuş. Zahmetli olduğu için ticari olarak pek satışı olmuyor."Festivale katılan peynir üreticilerinden Meral Kurt, "Armola peyniri bütün peynir ve süt artıklarından hazırlanılıyor. Biz köylerde buna süt peyniri diyoruz. Nenelerimizden, dedelerimizden öğrendiğimiz gibi peyniri yapıyoruz. Bu peynir yağı alınmamış lor, çökelek gibi peynirlerden hazırlandığı için çok daha sağlıklı. Tadı diğer peynirlere göre daha ekşi. Bu peynirin ekşi olanı daha makbul. Peynir zeytinyağı ve kekik ile tüketiliyor, domates salatasının üzerine dökülüyor. Armola peynirinin kilo fiyatı ise 20- 25 TL arasında değişiyor" diye konuştu.SICAK HAVAYA RAĞMEN FESTİVALE KATILDILARFestivale İzmir'den katılan ziyaretçilerden Nilgün Mercan, "Ben özellikle Armola peynirini çok merak ediyorum. Sadece bu yörede olduğunu duydum ve satın almak için geldim. Ekmeği de peyniri de ilk defa burada tadacağım. Şenlik çok güzel. Bugün tiyatro gösterisine de katılmak istiyoruz. Hep birlikte güzel bir gün geçireceğimizi umuyorum. Sıcak havaya rağmen bu güzel etkinliği ve kadınları desteklemek amacıyla festivale katıldık" dedi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "Hava güzel, insanlar her zamanki gibi sıcakkanlı ve havanın sıcaklığı insanlara yansımış durumda. Üretici de gelen misafirlerimiz de halinden oldukça memnun. Bizim yaptığımız birçok festivalde hem üretici hem de halka yönelik birçok projelerimiz var ve bu tarz festivallerimiz devam edecek" dedi.