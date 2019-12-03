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Ata Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ata Mahallesi'nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.

03.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:23Ata Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları sürüyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ata Mahallesi'nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personeli, Ata Mahallesi 655 numaralı sokakta yol ve kaldırım bakım-onarım işlemleri için kolları sıvadı. İş makineleri ile eski taşları söken belediye personeli, yeni yol için kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan ekipler, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti. Çalışmaların ardından sokağın yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Ata Mahallesi, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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