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Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin fotoğraflardan oluşan "Cenaze Albümü" Milli Kütüphane arşivinde korunuyor.

09.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:56
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ve 'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin fotoğraflardan oluşan "Cenaze Albümü" Milli Kütüphane arşivinde korunuyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmesinin ardından cenaze töreni kare kare fotoğraflandı.
"Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nde toplanan fotoğraflar, saklanmak üzere Milli Kütüphane arşivine teslim edildi.
Albümde Büyük Önder'in naaşının 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonundaki katafalka konulması, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen kişilerce yapılan saygı geçişi, cenazenin 19 Kasım'da Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da yurt gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya uğurlanmasına ilişkin fotoğraflar yer alıyor.
Cenazenin, 20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı ve halk tarafından karşılanması, top arabasıyla TBMM'ye getirilmesi ve katafalka konulmasına ait karelerin de olduğu albüm, 21 Kasım 1938'de hafızalara kazınan bir cenaze töreniyle naaşın Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesinden fotoğraflarla sona eriyor.
Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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