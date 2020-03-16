Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı - Ekonomi

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı Mart kapıdan baktırdı Fındıkta zirai don tehlikesi Ordu'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu.

16.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:48

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Mart kapıdan baktırdı

Fındıkta zirai don tehlikesi

ORDU - Ordu 'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu.

Ordu'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla orta ve yüksek kesimler beyaza büründü. İlçe merkezinde 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10-15 santimetreye çıktı.

"Zirai don tehlikesi var"

Günlerdir yaşanan bahar havasının yerini kar yağışına bıraktığını ifade eden Hacı Altınel, "Mart ayının başlarından itibaren çok güzel havalar oldu. Sıcak devam eden havalarla fındık dalları yapraklarını açtı. Isının birden düşmesiyle fındık bahçeleri karla kaplandı. Kar sulu yağdığı için adeta fındığın yapraklarına ve dallarına yapıştı. Gece saatlerinde ayaz yaparsa fındıkta zirai don tehlikesi var" dedi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Kaynak: İHA

Etiketler : Kabadüz, Sabah, Ordu, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü Ekonomi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Ekonomi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Ekonomi
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Ekonomi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Ekonomi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Ekonomi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Ekonomi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi