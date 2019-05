Ata sporlarını buluşturan festival

Büyükmandıra Güreş ve At Yarışları 7 Haziran'da yapılacak

Büyükmandıra çayırında geleneksel ata sporları yarışları yapılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra Kasabası'nın çayırında 7 Haziran Cuma günü düzenlenecek olan geleneksel Yağlı Güreş ve At Yarışı etkinleri saat 11.00'de başlayacak.

At Yarışları etkinliğinde 2 adet İngiliz safkanlara ve 1 adet Arap safkanlara olmak üzere 3 adet yarış organize edilirken, saat 12.30'dan itibaren yağlı güreş etkinliği gerçekleşecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne giden yolda önemli bir etap olarak değerlendirilen Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde önemli pehlivanlar kol bağlayıp kıyasıya mücadele edecekler.

Çocuklar için de çeşitli aktivitelerin düzenleneceği geleneksel etkinlik gününde güreşe ve at yarışlarına gönül vermiş binlerce kişinin bir araya gelmesi beklenirken, bölgenin önemli isimleri ve idarecileri de etkinliklere katılacaklar.

