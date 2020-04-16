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Ata tohumları ürünlerini verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ekimini yaptığı ata tohumları, yapılan hasadın ardından sofrayla buluştu.

16.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:43
Ata tohumları ürünlerini verdi
Aydın Büyükşehir Belediyesinin ekimini yaptığı ata tohumları, yapılan hasadın ardından sofrayla buluştu.

Korona virüs salgını nedeniyle gündemde olan tarım alanlarının değerlendirilmesi tartışması sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekim yaptığı ürünlerin hasadını yaptı. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Biz ektiğimiz ürünlerin hasadını yaptık ve sofralarla buluşturduk. Çok yakında açacak olduğumuz Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarıma verdiği desteğin ve önemin meyvelerini alarak ata tohumlarından elde edilen yerli sebzeleri sofralarla buluşturuyor. Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Güvendik Mahallesi'nde yer alan Aysera'da, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler üç üründe hasada başladı. Arazide domates, biber ve patlıcan hasadı yapılıyor.

Yerli Ürünler Aracısız Olarak Vatandaşa Sunuldu

Korona virüs nedeniyle gözlerin tarıma çevrildiği bu dönemde üretime devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mart ayı sonunda yapılan ilk hasattan bu yana elde ettiği ürünleri, Halk Ege Et şubelerinde vatandaşlarla buluşturuyor.

Ata Tohumları Aydın'dan Türkiye'ye Yayıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kırsal kalkınma projesi dahilinde köy köy gezilip kadınların tülbentlerinde sakladıkları, tozlu sandıklarından çıkarttıkları ata tohumlarının sayısı arttırıldı ve çeşitlendirildi. Ülkenin dört bir yanından gelen tohum taleplerini mümkün olduğunca karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların da ata tohumlarından üretilen fide ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

"Aydın'ın Öncü Rolünü İleri Taşıyacağız"

Ata tohumlarından elde edilen ürünleri Halk Ege Et şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Daha önce çok defa vurguladığım gibi gıda sorununun yerelden çözümüne dönük adımları biz 6 yıl önce atmıştık. Bu kapsamda Yenipazar'daki arazimizde Ata Tohumları üretim kapasitemizi arttırarak, elde ettiğimiz tohum ve fideleri halkımıza dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi ise ektiğimiz ürünlerin hasadını yapıp sofralarla buluşturduk. Çok yakında açılacak olan Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız. Bu merkezde çiftçilerimize üretime dair eğitimler vereceğiz. Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da modern teknikler kullanarak verimin nasıl arttırılacağının çalışmaları yapılacak. Aydın'ın yerel kalkınmadaki öncü rolünü bu merkez ile daha da ileri taşıyacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ekonomi
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