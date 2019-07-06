06.07.2019 14:58
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Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu

Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu

Karabük'te "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yerel çeşit olarak yetiştiricilerden toplanan yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu.

Karabük'te "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yerel çeşit olarak yetiştiricilerden toplanan yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu.
Yerel genetik kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yöreye özgü fasulye tohumlarının ekimi Safranbolu ilçesi Konarı köyünde yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaptığı açıklamada, projenin Karabük Valiliği tarafından desteklendiğini söyledi.
Karabük'e özgü yerel çeşitlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Ayvalık, yetiştiricilerden topladıkları yöreye özgü fasulye tohumlarını toprağa kavuşturduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Genetik, Karabük, Güncel

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