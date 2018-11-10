Ata'ya Özlemlerini Yazarak Dile Getirdiler

Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Atatürk'ün çocukları Atatürk'ü Anlatıyor' konulu ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Konak Belediyesi'nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene yarışmaya katılan öğrencilerin yanı sıra Dernek Başkanı Dilek Olcay, jüri üyeleri, okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

240 ÖĞRENCİ KATILDI

Ortaokul öğrencilerinin Atatürk'e olan özlem, sevgi ve saygılarını dile getirdiği 'Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor' adlı yarışmaya gönderilen kompozisyonları değerlendiren jüride Konak Belediyesi'nden Ahmet Büke, Orçun Masatçı, Dernek adına Dilek Olcay, Ertan Görün, İlgi Oğuzbayır, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, yazar Sara Pardo yer aldı. Seçici kurul yarışmaya katılan 240 öğrencinin kompozisyonlarını titizlikle değerlendirdi. 8 öğrencinin Ata'sına yazdığı kompozisyon finale kaldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu birincilik ödülünü Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Büyük Liderim' başlıklı yazısıyla Zelal Akan alırken, ikincilik ödülü Boğaziçi Ortaokulu'ndan 'Yarışma Bu Yarışmaydı Değil mi?' başlıklı yazısıyla Eylül Çavdaroğlu, üçüncülük ödülünü ise Kemal Atatürk Ortaokulu'ndan 'Biz Atatürk Çocuklarıyız' başlıklı yazısıyla Sudenaz Özsütemen kazandı.İlk üçe giren öğrencilerin dışında kalan beş öğrenciye de özel ödül verildi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Özel ödüller ise; Zübeyde Hanım Özel Ödülü'nü Boğaziçi Ortaokulu'ndan 'Atatürk Dediniz mi Bana' yazısıyla Şeyma Alp, Ersin Günoy Özel Ödülü'nü Kemal Atatürk Ortaokulu'ndan 'Benim Gözümden Atam' yazısıyla Betül Özüdoğru, Selin Güsar Özel Ödülü'nü Gazi Ortaokulu'ndan 'Altın Saçlı Kahraman' başlıklı yazısıyla Gül Tanay, Sancar Maruflu Özel Ödülü'nü Boğaziçi Ortaokulu'ndan 'İki Misket' başlıklı yazısıyla Hamdi Tikveşli ve Konak Belediyesi Özel Ödülü'nü ise Boğaziçi Ortaokulu'ndan 'Artık Atatürk'ü anlayabiliyorum' başlıklı yazısıyla Suriyeli Erbil Ömer' e verildi. Tören sonunda dereceye giren çocuklar sevinçlerini, anne, baba ve öğretmenleriyle paylaştı.