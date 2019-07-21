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"Ata'ya Selam" etkinliğinde dikkat çeken araç

Atatürk sevdalısı 77 yaşındaki Turan Aygör, "Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğine katılmak için, "Yüküm çok ağır" yazısı ve altında Atatürk posterleri ile kapladığı özel aracıyla İzmir'den Çeşme'ye geldi.

21.07.2019 09:28 "Ata
Atatürk sevdalısı 77 yaşındaki Turan Aygör, " Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğine katılmak için, "Yüküm çok ağır" yazısı ve altında Atatürk posterleri ile kapladığı özel aracıyla İzmir'den Çeşme'ye geldi.

"Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğini gazetede okuduğunu söyleyen Aygör, Atatürk posterleri ve çeşitli yazılarla donattığı özel aracıyla, etkinliklere katılmak için eşiyle birlikte Çeşme'ye geldi. Aygör, "Atatürk sevgimi gösterip duyarlılık oluşturmak için yaklaşık 10 aydır Ege'nin illerini ve ilçelerini dolaşıyorum. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete sahip çıkmalı, değerini bilmeliyiz. Ben siyasetçi değilim. Siyaset yapmıyorum. Yüreği, Atatürk ve cumhuriyet sevgisi ile dolu bir vatandaşım. Gezdiğim yerlerde aracımı görenler, video ve fotoğraflarını çekiyorlar. Benimle hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Genelde olumlu tepkiler alıyorum" diye konuştu. - İZMİR
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Ilıca, Çeşme, Güncel

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