Ata'yı Anmak İçin Dolmabahçe'ye Gelen Yaşlı Vatandaş Fenalaştı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:14



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:14

- Ata'yı anmak için Dolmabahçe'ye gelen yaşlı vatandaş fenalaştıİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda gözyaşlarıyla anıldı. Atatürk'ü anmak için Dolmabahçe Sarayı'na gelen yaşlı bir vatandaş yaşanan yoğunlukta fenalaştı. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Yaşanan kalabalık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşandı. Ata'nın hayatını kaybettiği odaya çiçek bırakarak saygısını göstermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu kuyruk sırasında bulunan yaşlı bir vatandaş fenalaşarak yere yığıldı. Bunu gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık ekiplere yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Tansiyonu düştüğü belirlenen yaşlı vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.