Atabey İskelesinin eksikleri giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya ile Elazığ ili Baskil ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Atabey Feribot İskelesinde eksikliği hissedilen Mescit, Lavabo ve WC gruplarını yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Atabey İskelesinin eksikleri giderildi
09.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:24
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya ile Elazığ ili Baskil ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Atabey Feribot İskelesinde eksikliği hissedilen Mescit, Lavabo ve WC gruplarını yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, Atabey Feribot İskelesi yanında bulunan park alanına piknik yapmak için gelen vatandaşlar ile feribotları kullananların taleplerine karşılık verildi. Vatandaşların zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, WC Lavabo ve Mescide ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilgili birime talimat vererek, bu eksikliğin giderilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hemen çalışmalara başlanarak kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan WC-Lavabo ve Mescit inşaatı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Atabey Feribot İskelesinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, bay ve bayan mescidi, 3 bay, 3 bayan ve 1 engelli olmak üzere toplam 7 WC grubu, abdest alma yerleri olmak üzere yaklaşık 95 metrekarelik mescit binası yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Atabey, Güncel, Haber

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