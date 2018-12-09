Ataç Sivil Toplum Kuruluşları ile Görüşmelerini Sürdürüyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Başkan Ataç; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK) Dönem Sözcüsü ve Nüro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Ayhan Gürler ve Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir
İl Temsilcisi Burhan Zehni ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Gürler ve Zehni, sürdürülen sendikal faaliyetler hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken, yaklaşan yerel seçimler içinde başarı dileklerini iletti. Başkan Ataç da ziyaretten ötürü konuklarına teşekkür etti.
Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
09 Aralık 2018 Pazar 12:15