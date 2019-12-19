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Ataç'tan Hacı Bektaş Veli Vakfı'na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı seçilen Ali Ulu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

19.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:18Ataç'tan Hacı Bektaş Veli Vakfı'na ziyaret
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı seçilen Ali Ulu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığına seçilen Ali Ulu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Ulu ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Ataç, "3 adayla ve demokratik bir ortamda gerçekleştirdiğiniz genel kurul toplantısının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerle buluşmak çok güzel, ben bu mekanı her zaman evim gibi biliyorum, bu çatının altında huzur buluyorum. Her gelişimde burada gördüğümüz güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olan gönül bağımız, birlikteliğimiz bu dönemde de devam edecek. Başkan Ali Ulu ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten dolayı Başkan Ataç ve beraberindekilere teşekkür eden Ali Ulu ise "Ahmet Başkanımıza her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Vakıf olarak bu dönemde de Başkanımız Ahmet Ataç ile dostane ilişkiler içinde olacağız" dedi.

Ziyaret, vakıf binası önünde çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Hacı Bektaş Veli, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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