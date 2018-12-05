Ataç'tan Romanya Büyükelçisi Şopanda'ya Ziyaret

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Romanya
Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ile bir araya geldi.
Bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Ankara
'ya giden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ile buluştu. Büyükelçilik
makamında gerçekleşen ziyarette Şopanda ve Başkan Ataç, her iki ülkenin kültür alışverişi ve ortak değerleri üzerine sohbet etti. Şopanda Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası ölçekte düzenlediği kültürel faaliyetleri yakından takip ettiğini ifade ederek Başkan Ataç'a tebriklerini ve işbirliği temennisini iletti. Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Metin Gündoğdu
'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç da ülkelerin birbirleri ile kuracakları kültürel ve ekonomik ilişkilerin herkes için ortak fayda sağlayacağına dikkat çekti.
Başkan Ataç'ın Şopanda'ya günün anısına Yunus Emre figürü armağan ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı,Romanya
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:14