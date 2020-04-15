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Atademix ile proje yazma kursuna yeniden merhaba

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, dünyada online eğitimde yeni bir eğilim olan "İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK-MOOC)" hareketinin üniversitedeki uygulaması olan AtademiX'i yeniden uygulamaya koyarak proje yazma kurslarını, akademisyenler ve öğrenciler...

15.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:02
Atademix ile proje yazma kursuna yeniden merhaba
Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, dünyada online eğitimde yeni bir eğilim olan "İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK-MOOC)" hareketinin üniversitedeki uygulaması olan AtademiX'i yeniden uygulamaya koyarak proje yazma kurslarını, akademisyenler ve öğrenciler ile TÜBİTAK ya da benzeri kurumlara proje için başvurmayı düşünen kobi çalışanları, öğretmenler ve proje geliştirme süreçleriyle ilgilenen toplumun tüm kesimlerinin erişimine açtı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a yönelik çeşitli tedbirler alan Türkiye, eğitim ve öğretim dönemi içinde yeni bir alternatif yola giderek uzaktan eğitim modelini tercih etti. Süreci yakından takip eden Atatürk Üniversitesi de alınan kararlara destek olmak amacıyla eğitim sisteminde yeni bir alan olan İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK-MOOC) hareketinin üniversitemizdeki uygulaması olan AtademiX'i yeniden canlandırarak "Dijital Eğitim" politikası kapsamında derslerine online ortamda ücretsiz olarak herkese sunmaya başlıyor.

AtademiX için Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, şimdiye kadar akademisyenlere ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik toplam 800 kişiye yapılan 40'ın üzerindeki eğitim etkinliğinden elde edilen deneyimle "Proje Yazma" konusunda yeni bir kurs hazırlandı.

Katılımcıların uygulama ihtiyacına göre, Açıköğretim Fakültesinin (ATA-AÖF) açık ve uzaktan öğrenme deneyimiyle hazırlanan bu kursta proje yazım süreçleri uygulamalı olarak, örnekler eşliğinde anlatılıyor.

Proje yazma kurslarına kayıt işlemleri 15 Nisan'da başlıyor

Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen Arama Konferanslarının en önemli çıktıları arasında yer alan açık ve uzaktan eğitim ile dijital dönüşüme pandemi dönemi başlamadan çok önce ağırlık verdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın bugün geldiği noktanın Yeni Nesil Üniversite vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.

Bu kapsamda AtademiX ile online eğitime yönelik bir adım daha attıklarını belirten Rektör Çomaklı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimiz, Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Açıköğretim Fakültemiz ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin destekleriyle eğitimlerine online olarak devam ediyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde düzenlenen kurslarımıza, proje geliştirme süreçleriyle ilgilenen tüm katılımcıları bekliyoruz. Proje Yazma kursu kayıt ve katılım işlemleri, 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren https://atademix.atauni.edu.tr/ üzerinden yapılacak. 15 Mayıs 2020 de başlayacak "Makale Yazma" dersimiz ve diğer eğitimlerimiz için AtademiX'i takip edebilirsiniz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Güncel
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