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ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

- ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

13.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:19
- ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATAK'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

İsmail Demir, Genel

Kaynak: İHA


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