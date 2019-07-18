Haberler» Güncel» Haber

'Atak' helikopterleri KKTC semalarında

Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.

18.07.2019 18:31
Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'ye geldi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra Turizm kenti Girne semalarında boy gösterdi. 3 Taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:55   IKBY Parlamentosu'ndan Erbil saldırısıyla ilgili komisyon
19:55   Nijerli gençler ve TİKA gönüllüleri el sanatları atölyesinde buluştu
19:54   IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
19:54   Terör ile mücadelede farkındalık yaratıldı
19:54   Adıyaman'da hırsızlığa 2 gözaltı
19:53   Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
19:52   Şehit diplomat Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı (4)