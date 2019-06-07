ATAK helikopterleri Pençe Harekatı'nda hainlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı
resmi hesabı Twitter
üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri
personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
TSK
, Twitter
, Milli Savunma Bakanlığı
, Güncel