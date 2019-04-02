Atakan Aksoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy oldu. İyi Parti adayı Atakan Aksoy, Trabzon büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Trabzon büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy ile ilgili seçim sonuçları ve Trabzon büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Trabzon büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Trabzon aday yarışı ve Trabzon seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Trabzon Seçim Bilgileri

Trabzon büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.215 olduğu belirlendi.

Trabzon büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.215 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Trabzon büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Trabzon büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 594.912 olduğu belirlendi.

Trabzon büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.876 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atakan Aksoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Atakan Aksoy, Trabzon yarışında % 29,53 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Atakan Aksoy toplamda 140.421 adet oy sayısına ulaştı.

Atakan Aksoy Kimdir?

Atakan Aksoy, 1974 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta okulu Yomra ilçesinde liseyi ise Trabzon'da okuyan Aksoy, 1990 yılında Karadeniz Teknik Universitesi (KTU) İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. KTU'de 1994 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans ve 2001 yıllarında da doktora eğitimlerini tamamladı. Akademik olarak çeşitli görevlerde bulunan Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

İyi Parti Trabzon büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.