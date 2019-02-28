TKP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Atakan Boyoğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Esenler Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Atakan Boyoğlu kimdir?

ATAKAN BOYOĞLU KİMDİR?

Başkan adayı, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Erzurum'da, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Maddi yetersizlik nedeniyle üniversite öğrenimini yarıda bıraktı.

TOZKOPARAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NİN KURULUŞUNDA BULUNDU

2004 yılında Türkiye Komünist Partisi'ne üye olan Atakan Boyoğlu, uzun süre Güngören ve Bağcılar bölgelerinde tekstil işçileri arasında mücadeleye destek verdi. Tozkoparan Kültür ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunda görev aldı. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Esenler ve Güngören'de siyasi çalışmalar yürüttü. Atakan Boyoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.