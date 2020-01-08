Haberler » Spor » Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Spor

Atakan Karahan'dan tarihi başarı

Milli tenisçi Atakan Karahan, 2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

08.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:34Atakan Karahan'dan tarihi başarı
Milli tenisçi Atakan Karahan, 2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında birinciliğine yükselerek tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Tennis Europe takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan ONE-SGM Christmas Cup'ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan Atakan Karahan; 14 yaş klasmanında birinci, genel klasmanda yirmi birinci olarak bir ilke daha imza attı. 2019 sezonuna Antalya'da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week'te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçi sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı. Geçtiğimiz hafta Rusya'da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup'ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi. - İSTANBUL

Avrupa, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:26  İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa - Spor
18:21  İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid - Spor
18:20  Şampiyona ödül - Spor
18:19  Sivasspor'un İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor - Spor
18:19  Köy takımının büyük başarısı - Spor
16:56  Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Spor
16:49  Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum - Spor
16:45  Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa - Spor
16:31  Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu - Spor
15:54  Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti - Spor
8.01.2020 18:37:17