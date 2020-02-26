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Atakan Kayalar'a yönelik paylaşım soruşturması: Şüpheliye "Adli kontrol şartı"

10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

26.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:09Atakan Kayalar'a yönelik paylaşım soruşturması: Şüpheliye

10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı verdi.Gözaltına alınan Erkan N., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Erkan N., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartı ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Erkan N.'yi haftada dört gün karakola giderek imza atması koşulu ile serbest bıraktı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atakan Kayalar, Güncel

Kaynak: DHA

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