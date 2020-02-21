Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan Atakan Kayalar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Erol Köse'nin konuğu olan Kayalar, canlı yayında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

"UZAYLILARA İNANIYOR MUSUN?" SORUSUNA GARİP CEVAP

Okuduğu kitaplar, ilginç söylemleri ve yaptığı yorumlarla bir anda tüm Türkiye 'nin tanıdığı isim olan Atakan Kayalar'a konuk olduğu son canlı yayında "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Atakan, "Evet, uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" ifadelerini kullandı.

"BULURSAK SİLAHLARIMIZLA TARAMALIYIZ"

Konuşmanın devamında Erol Köse, Atakan'a "Sence dünyada insan kılığında uzaylılar olabilir mi?" şeklinde bir soru daha sordu. Atakan da bu soruya "Eğer bulursak mutlaka onları silahlarımızla taramalıyız" diyerek yanıt verdi.