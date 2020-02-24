Atakan Kayalar, gelecekte ailesine dava açabilir

Son günlerde okuduğu kitaplarla gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili sosyal medyada olumlu yorumların dışında olumsuz yorumlar da ortaya çıktı. Bu durum Atakan açısından bazı riskleri de beraberinde getirdi. Sosyal Medyada Atakan'ın adına birçok sosyal medya hesabı da açıldı. Yaşanan sürecin Atakan'ın psikolojisi üzerinde yaratabileceği etkiler olduğu gibi aşırı olumsuz yorumlar hukuki olarak suç da teşkil ediyor.

"DEVLETİN HAREKETE GEÇMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları Sosyal Medyada Hukuk kitabının yazarı Av. Rıdvan Yıldız, Atakan Kayalar'ın sosyal medya malzemesi olması noktasında ailenin de tedbirler alması gerektiğini belirterek "Aile bu konuda ihmal göstermeye devam ettiği durumlarda devletin hukuki tedbirler alması söz konusu olabilir. Yakın dönemde blogger anneler konusunda bu durum tartışılmıştı. Bu şekilde çocuğun korunmamasının dava konusu olduğu, devletin de çocuğun hakları için harekete geçtiği durumlar ortaya çıkmıştır. Burada da ailenin yeterli önlemleri almaması durumunda devletin harekete geçmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

"AİLE, CEZAYA MUHATAP OLABİLİR"

Atakan'ın rating kaygısıyla sosyal medya malzemesine dönüştürülmesinin ve magazinel, siyasi polemiklere muhatap olmasının psikolojisini olumsuz etkilemesi durumunda ailenin çocuğa karşı görevlerini ihmal etmiş olacağına dikkat çeken Yıldız, "Aile, burada ihmal gösterdiği takdirde TCK 233 'Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü çerçevesinde suç işlemiş dahi olabilir" şeklinde konuştu.

"ÖNLEM ALMAYAN AİLESİNE DAVA AÇABİLİR"

Atakan'ın ailesine önemli bir uyarıda daha bulunan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ortaya çıkan durumla ilgili gelecekte arkadaşları tarafından alaya alınacağı, küçük düşürücü tavırlarla karşılaşacağı durumları meydana getirebilir. Atakan gelecekte buna engel olmayan ailesine dava dahi açabilir. Buna benzer bir dava yakında zamanda İtalya söz konusu olmuştur."