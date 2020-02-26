Atakan Kayalar hakkında skandal paylaşımlar yapan şahıs serbest bırakıldı

Okuduğu kitaplarla internette gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternette fenomen olan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Erkan Naldemirci hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Erkan Naldemirci, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından "müstehcenlik" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Mahkeme, Naldemirci hakkında haftada 4 gün en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Öte yandan, Erkan Naldemirci 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı Özyeğin Üniversitesinden kovulmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA