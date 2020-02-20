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Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum

Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi.

20.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:53

Sosyal medyada yayınlanan bir ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

"Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan"

Atakan Kayalar, kendisine

Aleyna Tilki, Erol Köse, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
LEPPG:Aleyna tilkiyi dinlemezmiş etme eyleme yav eggatmi? Esashımı diyon.hele bak yav
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0 0
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ECDAD:Istanbulda para calan dosyasi kabarik olan kargaya ne oldu? Daha yakalanmadimi.? Demek istedigim medya istedimi Kargayi,da gündemde tutar.
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3 1
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ADINIZI YAZIN:cocuk egosu tavan yapmis biri her yasin guzelligi var malesef
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5 1
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UGUR 16:Eğer bu yaşlarda çıcukluğunu yaşayamazsa ilerleyen yıllar onu büyütmez küçültür bu yaştaki bir çocuğa haddinden fazla ilgi gösterirseniz o çocuğu kaybedersiniz bırakın kendi yağında kısık ateşte pişsin yoksa yok olur her yaşın ayrı gğzelliği var bunları yaşamalı yaşayarak kendini geliştirmeli hiç bir bilim adamı 10 yaşında bilim adamı olmadı
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6 1
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ERKAN:İlgilenmeyen insan cevap vermez. . bence çok şımarık ve hazır cevap bir veletten fazlası değil. . şu tilkiye gelince sonunda akıl yaşında birini bulmuş işte
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22 3
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KÖTEKLİ:Çok önemli Bi haberdi.Vatandaş çok merak ediyor...
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15 0
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ADINIZI YAZIN:Dinlemiyorsun ama tencere kapak misali uyumlu olmuşunuz ikinizde şımarığın tekisiniz şimdikten anneni beğenmiyor onun konuşmasını engelliyor itiyorsun şimdikten ne olacağın belli medya çok şımartmış seni
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15 0
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ULTRA ASLAN:Bu nasıl bi sosyolojik decenerasyon?!
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8 1
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.....:Decenerasyon??
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4 0
KAMİL YEMEZ:Zaten senin Aleyna Tilki''yi değil , Aleyna Tilki''nin seni dinlemesi mühim. .
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