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Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bir süredir Türkiye'de gündem olan ve 'Filozof Atakan' olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan sözler sarf eden Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:08

Türkiye'de kısa sürede fenomen haline gelen Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Erkan Naldemirci, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Erkan Naldemirci, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Naldemirci, haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Erkan Naldemirci'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE İŞİNE SON VERMİŞTİ

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci'nin, Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımın ardından üniversitedeki görevine son verilmişti.

Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Atakan Kayalar, Güncel

Kaynak: AA


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