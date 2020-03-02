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Ataköy'de 8'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

ATAKÖY'de 14 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu.

02.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:32Ataköy'de 8'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti
ATAKÖY'de 14 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu. Polis, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay saat 09.00 sıralarında  Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokakta bulunan 14 katlı bir sitede yaşandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan komşular, yangın merdivenlerinin altında bir kişinin  yerde hareketsiz yattığını gördüler. verilmesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipler yerde yatan ve kimliği Yiğit G. olarak çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit G'nin binanın 4'üncü katında oturduğu, 8'inci kata çıkarak yangın merdivenlerinin bulunduğu yerden aşağıya atladığı iddia edildi. Polis ekipler Yiğit G'nin düştüğü yerin etrafına güvenlik şeridi çekti,  olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yiğit G.'nin yakın arkadaşı Uğur Artok; " Senelerdir tanıdığımız, komşumuz, dostumuz Yiğidimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin diyorum. Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım. Psikolojik sorunları vardı ama böyle bir şey yapacak biri değildi. Güçlü bir insandı, tek başına yaşayıp, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kardeşimizdi. Ama maalesef bugün ölüm haberini aldık, diyecek hiçbir şey bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Yiğit G.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

2.03.2020 13:36:53