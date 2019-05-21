Ataköy'de Tente Faciasına İlişkin Davanın Görülmesine Başlandı

Ataköy
'de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine başlandı"Hocalardan biri tentenin altına girin 2 dakikada kıldırır çıkarız dedi"
İSTANBUL - Ataköy'de Ömer Duruk
Cami'nde cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine başlandı. 4 imamın yargılandığı davada müştekiler imamlardan birinin cemaati tente altında toplayarak "Namazı hızlıca kılarız" dediğini iddia etti. Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Cami'de 10 Ocak 2017'de cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmesi 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada caminin imamları tutuksuz sanıklar Adem Karabey
, Faruk Yazar ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın cenaze imamları Mustafa Kavukoğlu ve Mustafa Çiçek
hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca yakınlarını kaybeden ve olaydan zarar gören müştekiler de katıldı.Mahkeme duruşmada yaptığı yoklamanın ardından sanık savunmalarına geçti."Çok yeri aradım, uğraştım ama yapamadım" Söz
verilmesi üzerine savunma yapan tutuksuz sanık Adem Karabey, tentenin çöktüğü caminin protokol camii olması nedeniyle her şeye dikkat ettiklerini söyledi. Karabey, olay günü oldukça fazla kar yağdığını kendisinin ulaşabildiği yerlere ulaşarak karları temizletmek istediği de ekledi. Sanık Karabey "Belediyeden danışmanı aradım. Tentelerin yoğun kar nedeniyle sıkıntılı olduğu söyledim Bana 'hocam namazdan sonra gelebilirler şu an yemekteler yapacak bir şey yok' dedi. Cami temizlik görevlileri ile birlikte elimizdeki şeritlerle tentenin etrafını çevirdik. Sonra da vatandaşların tentenin altına girmemesi için anons yaptım. Öğle namazını hızlı bir şekilde kıldırdım bir gözüm de kameradaydı bir baktım tente düşmüş. Evden bıçak getirip tenteyi kesmeye başladım, insanları çıkardım. Çok uğraştım, çok yeri aradım ama yapamadım" dedi."Tenteler tehlikeli deselerdi kıldırmazdım"Sanık Mustafa Çiçek savunmasında "Birisi bana deseydi ki 'hocam tenteler tehlikeli', kıldırmazdım" ifadelerini kullandı.Davanın diğer sanıkları Mustafa Kavukoğlu ile Faruk Yazar da olayın yaşandığı gün vatandaşların tentelerin altına girmemesi için uyarılar yapıldığını söyledi. Sanıklar olayda kusurlu olmadıklarını da iddia etti."Hocalardan biri tentelerin altına girin 2 dakikada kıldırır çıkarız dedi"Duruşmada söz verilen yakınlarını kaybeden müştekiler ve olayda yaralananlar şikayetçi olduklarını ve olayın sorumlusunun yargılanmasını istediklerini söyledi. Söz verilen müştekilerden Bülent Sami Karaata ise hocalardan birinin cemaate "Tentenin altına girin bir şey olmaz 2 dakikada kıldırır çıkarız" dediğini iddia etti. Müşteki avukatları ise olaya ilişkin bilirkişi incelemesi talep ettiklerini söyledi. Sanıklar da müştekilerin bilirkişi taleplerine katıldıklarını ekledi.Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.Mahkeme heyeti davaya ilişkin uzman bilirkişilerin tespit edilerek keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi."Cenazeye saygıdan tentenin altına girdik"Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan davanın müştekilerinden Halim Kızılırmak
cami çalışanlarının gerekli önlemi almadığını söyledi. Kızılırmak, tentelerin altına girmeyin belediyenin şeridini geçmeyin şeklinde uyarılar yapıldığını ancak cenazelerin tentenin altında bulunduğunu söyledi. Kızılırmak "O cenazeler oradan nasıl kendi kendine çıkacak. İmamın birinin 'gelin 2 dakikada kıldırırız' cümlesi üzerine maalesef bizim o dine olan saygımız Türk milletinin saygısından dolayı bizler oraya girdik. O çökme esnasında benim vücudumun belirli yerleri kırıldı" dedi.Davanın bir diğer müştekisi Arife Günay ise kaza nedeniyle vücudunda kırıklar olduğunu söyleyerek yaşanan olayın hayatını etkilediğini ifade etti. Günay yaşanan olayın sorumlusunun bulunup yargılanmasını istediğini de dile getirdi.
Ömer Duruk
, İstanbul
, Ataköy
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA