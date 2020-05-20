Atakum Belediyesinin dijital kutlama programı 4 günde 8 milyon kişiye ulaştı

Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele dönemini başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a gerçekleştirdiği tarihi yolculuğu sanal ortamda yeniden canlandıran 'Yüzyılın Rotası' 4 günde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştı.

Atakum Belediyesinin dijital kutlama programı 4 günde 8 milyon kişiye ulaştı
20.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:29

Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele dönemini başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a gerçekleştirdiği tarihi yolculuğu sanal ortamda yeniden canlandıran 'Yüzyılın Rotası' 4 günde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştı.


Bağımsızlık yolculuğunu tarihi gerçekliğine uygun şekilde anlatan uygulamada; İlber Ortaylı, Sinan Meydan, Atatol Behramoğlu, Sunay Akın, Pelin Batu, Selva-Turgay Erdener, Erdal Erzincan, Niyazi Koyuncu gibi ünlü isimler de videoları ile uygulamanın ziyaretçilerine ulaştı.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliğinde oluşturulan 'Yüzyılın Rotası' dijital kutlama programı, 16-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bandırma Vapuru'nun 101 yıl önce gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğunu sanal ortamda canlandırdı. Mustafa Kemal Paşa'nın beraberindeki vatanseverlerle birlikte Milli Mücadele dönemini başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğu, www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesinde tarihsel gerçekliğine uygun şekilde yeniden yaşandı. Siteye ulaşan kullanıcılar, harita modülü üzerinde gerçek zamanlı şekilde hareket eden temsili Bandırma Vapuru'nu takip etti. 101 yıl önceki rotada gerçek zamanlı şekilde seyreden vapur, güzergahı üzerinde açılan videolar ile tarihi yolculuk hakkında bilgiler sundu.


Twıtter'da 5.4 milyon kişiye erişim


'Yüzyılın Rotası'nın internet sitesi ilk dört günde yaklaşık 200 bin kişi tarafından ziyaret edilirken sosyal medya paylaşımları milyonlarca kişiye ulaştı. Atakum Belediyesi'nin Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar dört gün içerisinde yaklaşık 7 milyon 800 bin kişiye erişti. Tarihi bilgiler, ünlü isimlerle söyleşiler, müzik dinletileri, tiyatro gösterisi ve belediye başkanlarının Bandırma Vapuru'nun karşılama-uğurlama videoları Instagram'da 800 bin, Facebook'ta 1.6 milyon kişiye ulaştı. Twitter'da büyük ilgi toplayan 'Yüzyılın Rotası'nın bu platformdaki erişim sayısı 5.4 milyon oldu.


Ünlü isimler 'Yüzyılın Rotası'nda


Sanal kutlama programında Bandırma Vapuru'nu Galata Limanı'nda kaydettiği video ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolcu etti. Rota üzerinde sırasıyla Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından videolarla selamlanan Bandırma Vapuru, Samsun Tütün İskelesi'nde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından karşılandı. Rota boyunca site üzerinden açılan videolarla ziyaretçiler; İlber Ortaylı, Sinan Meydan, Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Ataol Behramoğlu ve Pelin Batu'nun yanı sıra alanında uzman akademisyenlerin tarih söyleşilerini izledi. Selva-Turgay Erdener, Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov, Erdal Erzincan ve Niyazi Koyuncu'nun müzik dinletilerinin yanı sıra usta tiyatro Sanatçısı Yaşar Gündem'in Kuva-yı Milliye oyunu dijital kutlama programının ilgi toplayan içerikleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi de çok sayıda ziyaretçi aldı.


Başkanlardan 19 Mayıs'a özel video


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 11 Büyükşehir, 9 İl ve 2 İlçe belediye başkanının #YüzyılınRotası için birlikte hazırladığı özel video, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın 101. yılında sosyal medyaya damga vurdu. Başkanların kamera karşısına geçerek birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuduğu video 19 Mayıs günü Twitter, Facebook ve Instagram'da en çok paylaşılan içerikler arasında yer aldı. Özel video projesi için kamera karşısına geçen isimler; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, Samsun, Atakum, Güncel, Haber

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