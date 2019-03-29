Atakum'da 28 Proje İçin Toplu Açılış

Kaynak: İHA

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 proje için gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum artık proje kenti oldu. Birbirinden önemi projelerin devamı için, tüm hemşehrilerimizden Cumhur İttifakı'na destek istiyorum" dedi.Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 yeni proje için toplu açılış töreni düzenlendi. Atakum Belediyesi Aqua Park önünde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Akarsu Rekraasyon Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisleri, Alparslan Türkeş Parkı, İhsan Kalkavan Parkı, 7 yeni Halı Saha, Yeni Mahalle Aksem Hanımlar Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle Aqua Park ve yeni 7 Köy Konağının açılışları, toplu açılış töreni ile gerçekleştirildi."Atakum'da ak belediyecilik sürmeli"Atakum ilçesinde göreve geldikleri ilk günden itibaren, ilçenin öncelikli eksiklerinin giderilmesi ve daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bugün burada büyük bir gurur yaşıyoruz. Görev sürecimin son gününde dahi, Atakumlu hemşehrilerimiz için çalışıyor, açılışlarımızı gerçekleştirerek projelerimizi hizmetlerine sunuyoruz. AK belediyecilik, proje belediyeciliği demektir. 5 yılda 87 proje hayata geçirerek, AK belediyeciliğin en başarılı örneklerinden birisi olduk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakımızın adayı olan Zihni Şahin, aynı heyecan içerisinde Atakumlu hemşehrilerimize hizmet edecektir. Milletimiz kararını vermiş, sandığın başına gidip, Atakum ilçesinde AK belediyeciliğin önümüzdeki dönemde de sürmesi için oyunu vermeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.Başkan Taşçı'ya teşekkürAtakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür eden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev sürecinde başarılı işlere imza atmış bir yol arkadaşımızdır. Görev süresinin dolmasına sayılı saatler kala bile, halkına hizmet sunan Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyorum. AK Parti ile birlikte ülkemize, AK belediyecilik anlayışı geldi. İşte bu anlayışın en güzel örneklerini yaşadığımız Atakum'da önümüzdeki dönemde de Zihni Şahin ile bu örnekleri göreceğimize olan inancım tamdır" diye konuştu.Atakum için yeni projeler geliyorBüyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Atakum İlçesi, Türkiye'nin en değerli, en önemli yaşam merkezlerinden birisidir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz projeler, çalışmalar için Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Sizlerin desteğiyle, Atakum Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda, ben de hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalışacağım. Birbirinden önemli projeler, kapsamlı çalışmalarla dolu bir 5 yıl daha, Atakum İlçesini bekliyor" şeklinde konuştu.Açılışa yoğun ilgiGerçekleştirilen açılış törenine, Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Atakum Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü İbrahim Demirkıran, Yabancılar Pazarı Odası Başkanı Olcay İnanç, Samsun Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.28 projenin yer aldığı açılış töreninde, kurdeleyi davetlilerle birlikte kesen Milletvekili Kırcalı, Başkan Taşçı ve Başkan Şahin, daha sonra uzun süre programa katılan davetlilerle sohbet etti. - SAMSUN