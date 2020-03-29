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Atakum'da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi

Atakum Belediyesi hizmet binasında ziyaretçiler için ateş ölçer ve dezenfektanla korona virüsü önlemi alındı.

29.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:22
Atakum'da ateş ölçer ve dezenfektanlı salgın önlemi
Atakum Belediyesi hizmet binasında ziyaretçiler için ateş ölçer ve dezenfektanla korona virüsü önlemi alındı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık 200 ülkeye yayılan ve 20 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınına karşı acil durum eylem planını eksiksiz şekilde uygulayan Atakum Belediyesi, işlemleri için belediye binasına gelmek isteyenleri öncelikle e-belediye hizmetlerine yönlendiriyor. Buna karşın binayı ziyaret etmek zorunda kalan Atakumlular için bir dizi sağlık önlemleri alınıyor. Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin talimatıyla düzenli toplantılar gerçekleştirip vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ve ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Atakum Belediyesi Acil Durum Komisyonu, salgın tehlikesiyle mücadele sürecine yönelik önemli kararlar alıyor. Komisyonun kararlaştırdığı belediye binasına yönelik tedbirler sıkı şekilde uygulanıyor. Bina kapısında oluşturulan tarama noktası ile tüm girişler kontrol altında tutuluyor. İşlemleri için binaya gelen yurttaşlar ve mesaisini sürdüren personel, giriş kapısında kızılötesi ateş ölçer cihaz kullanan görevliler tarafından karşılanıyor. Temassız şekilde ölçüm yapabilen cihaz ile taramadan geçirilen vatandaşların vücut sıcaklıkları birkaç saniyede belirleniyor. Tarama noktasında vücut sıcaklıkları sağlıklı değerler arasında bulunan konuklar, bir sonraki adım olan hijyen noktasına yönlendiriliyor. Burada dezenfektan pompasını kullanan yurttaşlar ellerini temizledikten sonra binaya giriş yapabiliyor. Tarama noktasında vücut sıcaklığı yüksek çıkanlar ise en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunmaları konusunda uyarılıyor. Vatandaşlar, binada bulundukları süre içerisinde sosyal mesafelerini korumaları, etraflarında bulunan kişilere bir metreden fazla yakınlaşmamaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Ayrıca Atakum Belediyesi hizmet binasının tüm katlarında belediye emekçileri ve ziyaretçilerin kullanımına sunulan dezenfektan pompaları bulunuyor. Ellerini dezenfekte etmek isteyenler bu pompalarda bulunan dezenfektan maddeleri kullanabiliyor.

Öte yandan Atakum Belediyesi korona virüsüyle mücadele çalışmalarını sahada yürüten ekiplere de koruyucu ekipman desteği sağlıyor. Atakum'un dört bir yanını köpüklü suyla yıkayıp yurttaşların temas ettiği her yere dezenfeksiyon işlemi uygulayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hijyen timi özel tulumlar ile görev yapıyor. Maske ve eldiven kullanan temizlik emekçileri, kentin dört bir yanında toplum sağlığı için hizmet verirken kişisel sağlıklarına da dikkat ediyor. Pazar yerleri ve gıda imalatının devam ettiği iş yerlerinde denetim yapan Zabıta ekipleri ve dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını adreslerine götüren personel ile gönüllü gençler de maske ve eldiven kullanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Cemil Deveci, Atakum, Güncel

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