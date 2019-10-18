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Atakum'da eller Mehmetçik için semaya açıldı

Atakum'da eller Mehmetçik için semaya açıldıSAMSUN - Atakum Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görevini sürdürmekte olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okuttu.

18.10.2019 09:42
Atakum'da eller Mehmetçik için semaya açıldı
SAMSUN - Atakum Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görevini sürdürmekte olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okuttu.
Atakum Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de devam ettirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görev yapan askerler için Yenimahalle 75. Yıl Camisi'nde akşam namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu. Duaların göğe yükseldiği gecede Atakumlular ellerini Mehmetçik için semaya açtı.
"Amacımız Mehmetçiğe destek olmak"
Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren ve okutulan Mevlid-i Şerif'in öneminin altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Türk Silahlı Kuvvetleri zor bir görevde. Ülkemizin geleceği için yurt dışında. Bu bir savaş değilse de silahın olduğu yerde tehlike var. Askerlerimiz ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar var. Hem onlarla dayanışma hem de rahmet okutma anlamında bu akşam hocalarımızın desteğiyle Mevlid-i Şerif okuttuk. Onlara rahmet, askerlerimize başarı ve sağlık diliyoruz. Amacımız dayanışmaydı, gönlümüzün onlarla olduğunu askerlerimize hissettirmekti" dedi.
Atakum'da eller Mehmetçik için semaya açıldı

Barış Pınarı Harekatı, Atakum, Yerel

Kaynak: İHA

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