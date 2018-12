Atakum'da 'Etkili İletişim ve Hitabet' Semineri

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49



Atakum Belediyesi çalışanlarına yönelik, haber spikeri Pınar Erbaş'ın sunumuyla gerçekleştirilen 'Etkili İletişim ve Hitabet' konulu seminerde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum belediyesi personeli, halkla ilişkiler ve etkili iletişim konusunda her zaman örnek olmuştur" dedi.Atakum Belediyesi personelinin etkili iletişim konusunda her zaman örnek gösterildiğini ifade eden Başkan Taşçı, düzenledikleri konferans, seminer ve eğitim programlarıyla, belediye personelinin halkla ilişkiler konusunda gelişimini desteklediklerini kaydetti. Yalı Kafede düzenlenen Etkili İletişim ve Hitabet konulu seminere konuşmacı olarak katılan Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş, Atakum Belediyesi personeline etkili iletişimin incelikleri hakkında bilgi verdi.Atakum Belediyesi çalışanlarının katıldığı seminerde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımızla iç içeyiz. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her safhasında hizmetler sunduğumuz hemşerilerimizle kurduğumuz iletişimi de önemsiyoruz. Bu anlamda belediyemizde görev yapan tüm personelimizin, vatandaşlarımızla kurduğu iletişimin daha sağlıklı olması adına belirli aralıklarla eğitim programları düzenliyoruz. Atakum Belediyesi olarak halkla ilişkiler konusunda örnek bir personel yapımız var. Belediyemizin her kademesinde görev yapan çalışanlarımızın, etkili iletişim ve hitabet konusunda vatandaşımızdan takdir aldığını görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.Seminerde, hitabetin önemini anlatan ve etkili iletişimde hitabetin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Pınar Erbaş, örnekler eşliğinde gerçekleştirdiği anlatımla, Atakum Belediyesi personeline yaptığı sunumda, belediye-vatandaş arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirme adına yapılması gerekenleri anlattı. Vatandaşlara nasıl hitap edileceğiyle ilgili verdiği örneklerde ana unsurun vatandaşı anlamak ve onu anladığınızı hissettirmek olduğunu kaydeden Erbaş, "Vatandaşlarla kurulacak iletişimin tarzı, onların sorunlarını çözmek kadar önemli. 'Sizi anlıyorum' ifadesi de vatandaşların onlarla ilgilendiğinizi hissetmesi açısından önemli bir ifade" şeklinde konuştu.Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, seminerin ardından Pınar Erbaş'a teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti. - SAMSUN