Atakum'da sahilinde dolaşan 53 kişiye para cezası
Samsun'un Atakum ilçesinde korona virüs dolayısıyla sahilde dolaşılmasının yasak olmasına rağmen polis kuralları ihlal eden 53 kişiye para cezası uyguladı.
14.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:56
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum sahilinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı olarak dolaşan 53 şahsa para cezası uyguladı. İlçe polisi pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahşa da idari işlem yaparken, ilçede bulunan toplam 33 marketi de denetledi. Yapılan denetimlerde marketlerde herhangi bir kurallara aykırılık tespit edilmedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA