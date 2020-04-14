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Atakum'da sahilinde dolaşan 53 kişiye para cezası

Samsun'un Atakum ilçesinde korona virüs dolayısıyla sahilde dolaşılmasının yasak olmasına rağmen polis kuralları ihlal eden 53 kişiye para cezası uyguladı.

14.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:56
Atakum'da sahilinde dolaşan 53 kişiye para cezası
Samsun 'un Atakum ilçesinde korona virüs dolayısıyla sahilde dolaşılmasının yasak olmasına rağmen polis kuralları ihlal eden 53 kişiye para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum sahilinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı olarak dolaşan 53 şahsa para cezası uyguladı. İlçe polisi pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahşa da idari işlem yaparken, ilçede bulunan toplam 33 marketi de denetledi. Yapılan denetimlerde marketlerde herhangi bir kurallara aykırılık tespit edilmedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Atakum, Polis, 3. Sayfa
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