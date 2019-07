Atakum yaz spor okulları açıldı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz boyunca 11 branştan 1300 sporcunun eğitim alacağı yaz spor okulları açıldı.Futbol, boks, jimnastik, judo, satranç, boccia, masa tenisi, badminton, yüzme, tenis ve halk oyunları gibi 11 branşta bin 300 sporcunun eğitim göreceği yaz spor okulları, Atakum Belediye Stadyumunda gerçekleştiren törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti.Programın açılışında konuşan Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel, "Atakum ilçemizi temsil edecek ahlaklı, eğitimli, disiplinli, sporla iç içe gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz olacak. Amatör sporun ve amatör sporlara gönül verenlerin kalbi bundan böyle Atakum'da atacak. Bu sezon BAL'da mücadele edecek olan A Takımımız özellikle Samsunumuzun çocukları ile 3. Lig hedefine ulaşacak. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve çalışmalarını sürdüren antrenörlerimize, öğretmenlerimize, ekip arkadaşlarımıza ve sporcularımızın ailelerine minnettarız. Öncelikle kulübümüzün her zaman yanında olan Atakum Belediye Başkanımız sayın Av. Cemil Deveci'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim' dediği sözleri bir kere daha hatırlatıyor, önderimizi rahmetle anıyorum" dedi. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da geçlere spor ve normal hayatlarında başarılar diledi.Cemil Deveci: "Atakum spor, kültür ve sanat kenti olacak"Atakum'un birçok değeri bir arada barındıran bir kent olacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bugün önemli bir gün. Sahaya ilk çıkan folklor ekibinde kadın ve erkek eşitliği vardı. Sporcularımızın arasında kadınlarımız, gençlerimiz, erkeklerimiz var. Atatürk'ün Cumhuriyet'inde kadın erkek eşitliği var. Samsun, Atatürk kenti. Atakum, Atatürk'ün ilkelerini yaşatacak olan kent. Sizler O'nun sporcularısınız, O'nun gösterdiği yolda, O'nun ahlakıyla spor yapacaksınız. Zeki, çevik olacaksınız ve spor ahlakını en üst seviyede tutacaksınız. Atakumlu sporculara da bu yakışır. Sadece futbol değil her bir spor dalına ayrı ayrı destek vereceğiz. Sadece gençleri değil, herkesi spor salonlarında, sahalarda, caddelerde, sahilde göreceğiz. Atakum baştan sona spor yapıyor olacak. Aileler çocuklarıyla birlikte çıkıp spor yapacak. Atakum böyle bir kent olacak. 5 yılın sonunda Atakum, spor kenti, kültür kenti ve sanat kenti olacak. Bu tesis yetmiyor, burayı yukarıda ulaşımı kolay bir yere taşıyacağız. Herkesin her spor dalında kendisine yer bulabileceği bir alan oluşturacağız. Burayı da önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok amaçlı bir kongre merkezi yapacağız. Eğer Atakum sanat kenti olacaksa, sanatın yapılacağı alanların olması lazım. Burası da onlardan birisi. Gönül birliği ile sanata ve spora destek vereceğiz; Atakum kültür, sanat ve spor kenti olacak" diye konuştu."Adını bir spor salonunun alnına yazdırmak isteyen Samsunlu bir iş adamı arıyorum"Atakum'un bir kapalı spor salonuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Deveci, şunları söyledi:"Türkiye'nin, Atakum Belediyesi'nin, bu kulübü yöneten yöneticilerin devraldığı kulübün de sorunları var ama aşacağız. Bunları gençlik, Samsunluluk ve Atakumluluk ruhuyla, Atatürk'ün bize gösterdiği yoldan giderek aşacağız. En önemlisi Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in bilinciyle aşacağız. Bu sorumlulukla spor yapacağız. Atatürk'ün bu ülkeyi bıraktığı çocukları, gençleri olarak o ruhla spor yapıp, rakiplerimizle karşılaşacağız. İşte o zaman başarılı oluruz. Yenilerek de başarılı oluruz, yenerek de oluruz. Spor sahasında başarının adı ahlaklı ve dürüst olmaktır. Sizin ahlakınız, ilkeleriniz bu kulübü yönetenlere de ders olacak. Onlar da hukukun kendilerine tayin ettiği çizgiden sapamayacaklardır. Sporun ahlakı bu kentte demokrasinin kurulmasına katkı verecektir. Bu bilinçle spor yapmanızı diliyorum. Ben de bu bilinç ve kararlılıkla, bu zor dönemde Atakum Belediyesi'nin tüm olanaklarını açacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Bu şehirde eksiklerden bir tanesi de kapalı spor salonu. Bu salonları çoğalmamız lazım. Kapalı spor salonları yapılıncaya kadar milli eğitimin ve kamu kuruluşlarının spor salonlarından faydalanacağız. Kurumlarla görüşüyorum, protokoller imzalayacağız. Ama bizim şehrin değişik yerlerinde kapalı spor salonları yapmamız lazım. Adını bir spor salonunun alnına yazdırmak isteyen Samsunlu bir iş adamı arıyorum. Ben yerini göstereceğim, o da kendi adıma gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapabileceği kapalı spor salonu yapsın. Sesimi buradan duyun, iş adamlarımızdan böyle bir teklif bekliyorum. Sporcularımıza ayrı ayrı başarı diliyorum. Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençler olduğunuzu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Eğer böyle giderseniz başarı sizindir. Yolunuz açık olsun."Konuşmaların ardından sporcular, kendi branşlarında gösteriler gerçekleştirdi. - SAMSUN