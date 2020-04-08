Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Atakum Zabıtası'ndan pazarlara sıkı deneti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıkların semt pazarları için aldığı kararların uygulanmasını denetleyen Atakum Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, uyarıldığı halde kurallara aykırı davranan esnafa cezai işlem uyguladı.

08.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:01
Atakum Zabıtası'ndan pazarlara sıkı deneti
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıkların semt pazarları için aldığı kararların uygulanmasını denetleyen Atakum Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, uyarıldığı halde kurallara aykırı davranan esnafa cezai işlem uyguladı. Ekipler, pazara gelen yurttaşlara da maske dağıtımı yaptı.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sakinlerinin taze meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanması şartıyla açık tutulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının yayınladığı genelgeler kapsamında pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler konusunda daha önce esnafa bilgilendirmede bulunan ekipler, tüm uyarılara karşın kuralları ihlal eden esnaflara cezai işlem uyguladı. Alışveriş için pazar yerine gelip, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan yurttaşlar da bilgilendirildi. Salgının önlenebilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ardından İçişleri ve Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararların eksiksiz uygulanması gerektiği esnaf ve yurttaşlara hatırlatıldı.

Ürün seçtiren, maskesiz esnafa ceza uygulandı

Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda uygulama yapan Zabıta ekipleri, yurttaşlara maske dağıttı. Pazar yerinin girişinde bulunan dezenfektan maddenin kullanılması gerektiğini hatırlatan ekipler, yasak olmasına karşın müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçmelerine müsaade eden, maske ve eldiven kullanmayarak hijyen kurallarına uygun tedbir almayan 16 esnafa cezai işlem uyguladı. Ekipler, toplum sağlığına yönelik alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bilgisini aktardı.

İki bakanlıktan pazar yeri genelgeleri

Ticaret Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüsün yayılımını önleme amaçlı tedbir kararları ile, pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulması uygun görülmüştü. Pazar yerlerinde tezgah aralıklarının geniş tutulması ve satış yapan görevlilerin hijyen kurallarına uygun davranması da tedbir kararları arasında sıralanmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile semt pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların dışında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Yasakların denetimi konusunda İçişleri Bakanlığı, Bu husus pazar yerlerinde görevlendirilmesi talimatını vermişti.

Öte yandan Atakum Salı Pazarı'nda satış yapan bir esnaf, tezgahını komşuluk dayanışmasına açtı. "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazılı dövizi tezgahının üzerine yerleştiren esnaf, Atakumlu hayırseverler ile ihtiyaç sahibi yurttaşların arasında paylaşım köprüsü oldu. Kendileri için alışveriş yaparken birer poşet fazladan sebze ve meyve alan hayırseverler, bu ürünleri paylaşım tezgahına bıraktı. Salgın döneminde maddi zorluk yaşayan yurttaşlar da ihtiyaçları kadarını alarak evlerine götürdü. Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan dayanışma tezgahının fotoğrafı büyük beğeni topladı. Atakumlular, duyarlı esnafı destek iletileri kutladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Türk insanı güzel yüreğini gösterdi yine", "Takdir edilesi bir davranış", "Harika bir sosyal sorumluluk düşüncesi", "Bunu akıl eden, önderlik edenden Allah razı olsun" paylaşımlarını yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Atakum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Atakum Zabıtası'ndan pazarlara sıkı deneti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli yapılacak - Haber 16:59: Denizli'de evsizler misafirhane ya da otellere yerleştirilecek - Haber 16:59: Çorum'da belediye mesire alanlarını temizliyor - Haber 16:58: Kurtalan'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 16:58: Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürerken, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina sona erdirildi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber