14.06.2019 14:07
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Atalanta'dan sürpriz Abdülkadir hamlesi

Atalanta

Serie A'da mücadele eden Atalanta, Avrupa kulüplerinin de takip ettiği Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür için 9 milyon euroluk transfer teklifinden bulundu.

Serie A'da 2018-19 sezonunu üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan Atalanta, gözünü Abdülkadir Ömür'e dikti.

Son dönemde İtalya'da dikkat çeken hamleler yapan kulüp, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isterken birçok dev kulübün istediği Abdülkadir Ömür için harekete geçti.

9 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Habertürk'ün haberine göre; Atalanta, Trabzonspor'a genç futbolcu için 9 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu ve bordo-mavili ekibin yanıtını beklemeye geçti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada birçok kulüpten yazılı ve sözlü teklifler aldıkları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü gelecek sezon kadrolarında tutmayı planladıklarını dile getirmişti.

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