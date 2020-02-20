Haberler » Spor » Atalanta tur kapısını araladı - Spor

Atalanta tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanyol takımı Valencia'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

20.02.2020 01:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:42Atalanta tur kapısını araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi , sahasında İspanyol takımı 'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Atalanta, Valencia'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Hans Hateboer'in golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Josip Ilicic'in fileleri havalandırmasıyla Atalanta, soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da İtalyan ekibinin etkili oyununu sürdürdü. 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hans Tateboer'in golleriyle Atalanta skoru 4-0'a getirdi. 66. dakikada Valencia, Denis Cheryshev ile umutlansa da, 90 dakika sonunda Atalanta sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü oynanacak. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Valencia, Atalanta, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 02:33:42