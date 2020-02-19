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Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!

İspanya temsilcisi Valencia ile İtalya temsilcisi Atalanta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Peki, Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia maçı saat kaçta? İşte, Atalanta Valencia maçının merak edilenleri…

19.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşıkarşıya gelecek olan ATalanta ve çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Peki, Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler! İşte, Atalanta Valencia maçının detayları!

ATALANTA VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta Valencia maçı, 19 Şubat , saat: 23.00'te oynanacak.

ATALANTA VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta Valencia maçı, beIN SPORTS kanalından yayınlanacak.

ATALANTA VALENCİA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Atalanta Valencia maçı, ücretli platform olan beIN SPORTS kanalından yayınlanacak.

ATALANTA VALENCİA MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta : Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia : Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro

Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!

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