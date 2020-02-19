Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşıkarşıya gelecek olan ATalanta ve Valencia çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Peki, Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler! İşte, Atalanta Valencia maçının detayları!

ATALANTA VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta Valencia maçı, 19 Şubat Çarşamba , saat: 23.00'te oynanacak.

ATALANTA VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta Valencia maçı, beIN SPORTS kanalından yayınlanacak.

ATALANTA VALENCİA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Atalanta Valencia maçı, ücretli platform olan beIN SPORTS kanalından yayınlanacak.

ATALANTA VALENCİA MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta : Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia : Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro