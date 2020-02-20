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İtalya'da tarihi zafer! Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, San Siro Stadı'nda konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia'yı 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

20.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:15İtalya'da tarihi zafer! Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi mücadeleyi 4-1 kazandı. Atalanta'nın golleri Hans Hateboer (2), Freuler ve Josip Ilicic'ten gelirken, Valencia'nın tek golünü ise 66. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 16. dakikada Hans Hateboer'in golüyle1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren İtalyanlar, 42 .dakikada Josip Ilicic'in kaydettiği golle soyunma odasına girerken farkı ikiye çıkardı. Gole doymayan Çizme temsilcisi, 57 ve 62. dakikalarda Remo Freuler'un kaydettiği gollerle farkı dörde çıkarmayı başardı.

Kendi evinde oynanacak maçta umutlu olmak isteyen Valencia 4-0'dan sonra rakip kaleye daha çok gitmeye çalıştı. 66. dakikada Denis Cheryshev'in attığı gol ile skoru 4-1'e getirdi. Aynı şekilde bu skor maçın son golü oldu.

Bu sonuçla Atalanta rövanş için avantaj elde etmiş oldu. Rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Valencia, Atalanta, Spor

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