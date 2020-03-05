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Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Valencia-Atalanta ve Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter-Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

05.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:31Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak

salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı - maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş ayağı Inter- karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

UEFA GENÇLİK LİGİ MAÇLARI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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5.03.2020 22:34:57