Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş ayağı Inter- Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.
UEFA GENÇLİK LİGİ MAÇLARI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK
İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.