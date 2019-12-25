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Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi

Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile sözleşmeleri sona erecek olan Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'yı kadrosuna katacağı iddia edildi.

25.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:55

'da sezon sonu sözleşmeleri biten Atalay Babacan ile Mustafa Kapı'nın 'ye imza atacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ YAPMADI

İki genç yıldızın sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Her iki yetenekli futbolcuya da sözleşme uzatılması için herhangi bir teklif gitmediği öğrenildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Bu yüzden uzatma teklifini kabul etmeme gibi bir durumun olamayacağını savunan oyunculara yakın kaynaklar, Fenerbahçe'yle anlaşılmasının ise söz konusu olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Aziz Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

(Milliyet)

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi

Atalay Babacan, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (5)
FTH: kapı orda bye
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ADINIZI YAZIN: Ne bombası lan ! dalga mı geçiyorsunuz?
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EMOXX: ne olur gidin
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YİNE KOLAYCI: 40 yıllık gelenek, yetiştirmekten aciz kafa yine hazıra konmaca, işte bu yüzden fenev ruhlu topçu göremiyeceğiz
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1234: Aynı siz F. G. saraylılar gibi
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Spor

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