Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmeleri biten Atalay Babacan ile Mustafa Kapı'nın Fenerbahçe'ye imza atacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ YAPMADI

İki genç yıldızın sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Her iki yetenekli futbolcuya da sözleşme uzatılması için herhangi bir teklif gitmediği öğrenildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Bu yüzden uzatma teklifini kabul etmeme gibi bir durumun olamayacağını savunan oyunculara yakın kaynaklar, Fenerbahçe'yle anlaşılmasının ise söz konusu olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Aziz Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

(Milliyet)