Atalay Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN ALAÇAM belediye başkan adayı olan Atalay Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN ALAÇAM ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Atalay Yılmaz isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN ALAÇAM adayı Atalay Yılmaz kimdir? DP SAMSUN ALAÇAM adayı Atalay Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Atalay Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN ALAÇAM belediye başkan adayı olarak gösterilen Atalay Yılmaz ALAÇAM ilçesinde % 31,20 oranında oy almıştır. ALAÇAM ilçesinde % 31,20 oranında oy olan Atalay Yılmaz adlı DP adayı toplamda 5.429 adet oy sayısına ulaştı.

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