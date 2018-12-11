Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin
atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin'in atandığı bildirildi. Söz
konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA
Cumhurbaşkanı,Fecir Alptekin
11 Aralık 2018 Salı 02:31