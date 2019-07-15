15.07.2019 00:39
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İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un yeni müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.
Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı

İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu

İstanbulİstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı kimdir?

Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

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