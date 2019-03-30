Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye
Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 402 vergi müfettiş yardımcısı tayin edildi.
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine de Yusuf Sarınay, Muharrem Selçuk
, Selman Tokpunar ve Ekrem Keleş
'in ataması gerçekleştirildi.
Maliye, Ekonomi
Kaynak: AA